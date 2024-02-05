寶山鄉客家元宵慶典「打中午文化季」系列活動將在24和25日展開，4日晚在新豐宮由寶山鄉長邱振瑋、鄉代會主席古仁樺及縣議員邱坤等人共同挑擔並點亮龍年主燈，在新豐宮和鄉公所周邊等處掛起燈籠，呈現過年的喜氣。

邱振瑋表示，寶山打中午有180年歷史，更是寶山鄉最重要的指標性慶典活動，一定會辦得越來越盛大，讓活動更加充實，也希望客委會給予支持與補助能不停歇並增加。

今年打中午文化季分別在新豐宮生活圈廣場及寶山國中舉行，24日在新豐宮舉行神明遶境祈福和千人挑擔食福，並有豐富有趣的兒童遊憩設施和闖關遊戲，適合全家大小共同參與，體驗道地的客庄傳統習俗。

25日元宵嘉年華將在寶山國中舉行，上午有「客家歌謠大賽」已開放網路報名，「創意米食大賽」以龍年為應景主題創作米食，加上寶山在地農特產品，參賽者可以發揮巧思，創作出又好吃又有特色的米食料理。

下午邀請在爆發力女聲陳忻玥、Z世代創作新人類77柯棨棋等知名歌手及地客家表演團體演出，會場並有兒童氣墊設施、親子DIY彩繪、草地音樂會和摸彩活動，讓各地民眾盡興而歸。

邱振瑋表示，打中午文化季特別將LED燈與流蘇燈，點綴在鄉公所、老人文康中心、寶山分駐所及鄉內各集會所，讓公務場所搖身一變為漂亮溫馨的夜明燈，寶山國中、寶山國小、雙溪國小、新城國小周邊樹上也下起了流星雨，更在寶山市區水尾溝河畔打造美麗的燈籠牆，讓鄉親們有了一道專屬的網美牆，期寶山的美可以讓更多民眾體會及感動！