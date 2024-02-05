台鐵第422次新自強號2月2日行駛至台東金崙站前，竟有旅客擅自拉下車長閥，導致列車煞停，案經鐵路警察局花蓮分局調閱相關監視器畫面鎖定特定行為人，並在今天通知28歲謝姓男子到案說明，謝男雖稱自己是因為睡過頭來不及下車，一時情急才轉動車廂間的車長閥，最後仍依法函移交通部裁處。

台鐵公司指出，422次新自強號2日行駛至金崙站前，因不明原因列車自動煞車停車，車廂停於金崙站月台內；後經第422次司機員巡查，發現第9車車長閥被拉下，造成軔管氣壓洩漏，經復位後列車恢復正常，列車並無任何故障。

台鐵公司事後調閱車廂錄影帶，發現當時第9車疑似有旅客拉車長閥，並在金崙站下車，全案經向鐵路警察局花蓮分局報案後，警方先行調閱車廂監視器影像取得行為人畫面，再調閱各車站入口畫面比對，鎖定行為人進站地點及其所使用之交通工具後，今天中午12時30分許通知行為人到案說明。

鐵警花蓮分局偵查隊長林榮祥指出，行為人為28歲謝姓男子，居住台東地區，2日搭乘該次列車，因睡過頭不及下車，一時情急便將車廂間的車長閥轉動，導致列車在金崙車站緊急停車。

林榮祥表示，全案訊後將依據《鐵路法》第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處1萬元以上100萬元以下罰緩，函移交通部裁處。

鐵警花蓮分局呼籲旅客搭乘各級列車，應遵守乘車秩序，若有乘車過站情形，請向列車長尋求協助，切勿任意開啟及操作各項站車設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。