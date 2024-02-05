歌迷送上特製燒肉蛋糕祝蕭秉治生日快樂。（相信音樂提供）

GX 舉辦《大玩一票》簽票會感謝歌迷支持。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成限定團體「GX」即將在3月16和17日在高雄流行音樂中心舉辦「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」演唱會。兩人4日在高雄流行音樂中心輕軌側廣場舉辦感謝簽票會謝謝歌迷，精心訂製GX專屬紅包袋分送給歌迷，更特別的是紅包袋不止是紅包袋，裡頭裝有20張演唱會彩排搶先看的兌換券，邀請幸運粉絲在演唱會前先「大玩一票」。而歌迷也送上特製燒肉蛋糕，祝2月9日生日的蕭秉治生日快樂。

簽票會一開場，GX嗨唱〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉點燃歌迷熱情，他們說演唱會勢必也是如此嗨度，無論是抒情、電音、搖滾曲風，不管是凡人、狂人，還是老實情人，還是飛越情海K歌包廂、衝破極限勁歌舞池、飛天遁地零距離延伸台，演唱會通通有，人來瘋的他們還說屆時可能會走到2樓觀眾區和歌迷擊掌。

鼓鼓與蕭秉治各自solo後再度合體，實現10年前一起唱歌約定，吸引了上千名歌迷擠爆現場，有新的歌迷，甚至10年前的熟面孔全都齊聚在這，讓兩人勾起當年的回憶感動不已，感謝歌迷音樂路上相伴相隨。當天，原本唱片公司準備了千個限量GX專屬的紅包袋，在簽唱會還沒結束前已全數發完，GX不捨歌迷沒有拿到，商請公司追加紅包袋，將於事後另行補發給到場的歌迷。

GX為簽完所有門票，特別留宿高雄不趕高鐵，簽唱會開始前GX也先到高流旁的愛河灣朝聖黃色小鴨，原本正在拍攝黃色小鴨的民眾開始搶拍GX，頓時他們成了愛河灣的焦點。為了唯一一場的感謝簽票會，GX結束香港演出活動後，昨清晨六點才從香港趕回高雄，儘管睡不到4小時，見到歌迷後，鼓鼓說：「一點都不累，因為看到歌迷就已被治癒了！」

簽票會最後他們帶來KKBOX和MTV金榜榜上有名的〈BABY GIRL〉、〈認愛〉、以及〈我是誰我是誰我是誰〉和歌迷大合唱，也在歌迷敲碗下也預告將推出實體EP，讓歌迷珍藏。此外，蕭秉治近日為Energy寫曲的〈分合〉攻佔數位排行冠軍，在現場歌迷頻頻安可下，兩人清唱〈分合〉，而〈分合〉詞意也相當符合GX的音樂路，兩人合唱格外有意義。