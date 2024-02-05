徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》錄製初一特別節目。（華視提供）

由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視《天才衝衝衝》，將於大年初一推出特別企劃「龍華富貴衝衝衝」，邀請曾博恩、郭靜、黃文星、米可白、馬力歐、潘若迪、筠熹、王中平與韓靖父子、屈中恆跟靚靚父女、夫妻檔徐小可和老公阿Ben（白吉勝）、陳隨意與老婆謝宜君，以及姊妹檔何依霈和羅巧倫，華視戲劇《華麗計程車行》主演黃冠智、郭子乾、程予希等人進行「家人Tempo大對決」、「搶詞奪禮」、「喜劇之王」等多樣遊戲。

聊起金龍年的新希望，徐乃麟立馬脫口：「再生一個」希望兒女們能為他再添孫，尤其最盼望去年剛結婚的兒子徐新洋，「趁我們現在還有體力可以抱抱玩玩，畢竟到了這個年紀就是含飴弄孫，這樣的人生最快樂了。」

曾國城則希望每天都能早點睡，「攝護腺越來越好」，爆炸性的發言嚇得大家直問發生什麼事，他自招有夜尿問題，「本不想公開這件事，但後來想想算了、講也沒差」。徐乃麟聽了也有感而發，表示男人總有一天都會遇到這樣的問題，還幽默自嘲：「我早上4點就起來（如廁）了」，另類的安慰讓曾國城寬慰不少。

事業運旺盛的籃籃，盼今年能順利求回紫南宮金雞，她透露之前從未祈求成功，買房後更渴望能將金雞供奉回家，「讓祂幫我招財、新的一年希望可以發大財，事業更旺」。去年同樣買了人生第一間房當作孝親房的徐凱希，許願今年能再購入一間新屋。

年紀最長的巫苡萱，當場被大家鼓吹趕緊生，最後她應眾人所求，許下今年找到好歸宿的心願。將近4年沒發片的張文綺，透露今年有望發單曲，並預告想開北中南巡迴演唱會，這令早年以歌手身分出道的徐乃麟聽了不禁自嘲：「4年還好，我已經30年沒出過專輯了。」張文綺見狀趕緊把握機會開邀：「那我這次有機會邀請乃哥feat.了！」旁人也順勢起鬨要徐乃麟挑戰rap，徐乃麟搞笑說：「我只會數來寶，哪會rap」。

主持人們也不藏私的分享開運招財撇步，徐乃麟說只要心情好，運就開，曾國城表示存好心、說好話就能來好運。徐凱希則認為過年絕對不能忘記向祖先問好，所以每年全家回台南一定會去祭祖，請祂們保佑後代平安，「我覺得祖先真的會保佑。」