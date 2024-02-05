菲律賓前總統杜特蒂威脅要讓家鄉棉蘭老島脫離菲律賓獨立後，菲律賓國家安全顧問和棉蘭老島各省省長強烈反對該言論，強調此番言論將對菲律賓在和平與發展方面取得的進展構成威脅，並誓言以武力制止分裂國家的企圖。

過去半個多世紀以來，以伊斯蘭教徒為主的分離主義武裝分子在菲律賓南部的棉蘭老島與政府軍作戰，造成多達20萬人死亡，數百萬人流離失所。直到2014年，菲政府才和當地最大的回教武裝組織達成和平協議。

杜特蒂近期公開反對菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）支持的修憲提議，並指小馬可仕的真實目的是想要通過修憲延長自己的總統任期。小馬可仕則辯稱，修憲是為了吸引外資投資，雙方為此多次隔空舌戰，凸顯杜特蒂和小馬可仕這2大政治家族聯盟的裂痕日益加深。

菲南棉蘭老島主要城市達沃市（Davao）一直是杜特蒂家族的政治根據地。杜特蒂早前也曾說，如果總統小馬可仕一意孤行修憲，他將推動棉蘭老島脫離菲律賓獨立。

對此，菲律賓國家安全顧問安約發表聲明說，任何分裂國家的企圖都將受到政府堅決的武力打擊。他指出，這樣的呼籲不僅違反憲法，還將導致政府為結束菲律賓第2大島棉蘭老島數十年武裝衝突的努力付諸東流。

聲明提及了最近要求分離棉蘭老島的呼聲，但並未點名杜特蒂，不過，安約的聲明被視為是在警告杜特蒂。棉蘭老島北部的卡米金（Camiguin）省長澤維爾（Xavier Jesus Romualdo）也警告，杜特蒂的言論足以構成煽動叛亂罪。