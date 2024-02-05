彰化縣和美警分局大霞所白姓警員，4日在和美鎮鹿和路發現眼神閃爍、形跡可疑的林姓少年，一查竟是無照，沒想到少年竟狂嗆警「是有多缺業績」，警方表示，事後支援警力到場，少年情緒才穩定，依無照開出1萬2000元紅單。 （翻攝臉書《黑色豪門企業》／吳建輝彰化傳真）

網友們戲稱屁孩放暑假比鬼月可怕，而除了暑假之外，年關將近也有屁孩出沒，彰化縣和美警分局大霞所白姓警員，4日在和美鎮鹿和路發現眼神閃爍、形跡可疑的林姓少年，一查竟是無照，沒想到少年竟狂嗆警「是有多缺業績」，警方表示，事後支援警力到場，少年情緒才穩定，依無照開出1萬2000元紅單。

這個離譜的案件發生在4日，少年還將影片傳到網路社團《黑色豪門企業》，只見影片中的少年不斷咆哮，對白姓員警出言不遜，認為自己乖乖停等紅燈無違規，就被警察攔查，結果還被發現無照，不斷挑釁員警。

少年狂嗆「關你什麼事」，「是有多缺業績」，不過警察也不是省油的燈，反對少年說手機要拿好，不要抖，事後警方透過無線電呼叫線上警力支援，少年的情緒才恢復穩定，不過仍拒簽告發單就離開。

和美警分局大霞派出所所長林詩舫表示，當天白姓警員在巡邏時，發現林姓少年停等紅燈時眼神閃爍，覺得事有蹊蹺主動上前盤查，發現16歲林姓少年無照駕駛，當時正準備開單舉發，少年就情緒激動、咆哮，還揚言要拍影片上傳社群。

所長說，直到線上員警支援到場，少年才恢復穩定情緒，依照道路交通管理處罰條例規定，無照駕駛機車罰款1萬2000元、汽車1萬8000元，事後也對林姓少年依法製單舉發，無照駕駛因對於交通規則不熟悉，容易造成交通事故，因此呼籲民眾務必要考取駕照才能上路。