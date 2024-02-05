農曆春節是民眾團圓相聚的日子，不過許多運輸業者仍於春節期間投入服務。台中市交通局5日公告，計程車春節加成費用自5日0時起至14日24時止，期間一律啟用「春節費率」每趟次加收50元，依計費表顯示金額收費；未啟用計費表春節費率者，駕駛不得額外加收，2月15日零時起恢復原收費方式。

交通局長葉昭甫5日表示，春節假期民眾返鄉或出遊，許多人會來台中旅遊走春，感謝計程車駕駛堅守崗位，春節假期服務不間斷。台中市自5日0時起至14日24時止實施計程車春節加成費用，比照往年每趟次加收50元，計程車駕駛僅能依跳表金額向乘客收費（費用已自動計入車資），如未選取春節費率者，駕駛不得額外加收。交通局也補充，春節加成涵蓋多元計程車業者，將會以報價里程費用加成50元車資。

葉昭甫5日表示，若有不依規定收費者，乘客可以記下駕駛車號、姓名、乘車日期及時間，向台中市民一碼通專線1999檢舉。另，為使市民了解春節加成措施，交通局也印製春節加價貼紙，除了中、英、日語外，持續推出泰國、印尼、越語及韓國宣傳單，均已配送至台中市計程車工會、車隊及合作社並協助發送給計程車駕駛，呼籲駕駛務必依照規定收費。

「能服務返鄉團圓的市民是最大的榮耀與幸福！」計程車駕駛施大哥開計程車已經30多年，常年在台中車站排班，且每年春節期間都犧牲與家人團聚的時光服務南來北往的乘客。他表示，春節期間加成計費是小確幸，但能接送乘客到達目的地及早與家人團圓過年，以及乘客的肯定，都讓服務變得更有意義，遠勝於金錢的價值。