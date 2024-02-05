今（5）日由新北市長侯友宜帶領在地里長及議員舉行「瑞芳美食廣場」開幕典禮，並於場內享用美食。（劉瑋晴攝）

為打造有溫度及現代化的美食廣場，「瑞芳美食廣場」於2023年10月進行改造工程2024年1月整建完畢，今（5）日由新北市長侯友宜帶領在地里長及議員舉行開幕典禮，並宣布將於春節期間推出「祥龍獻瑞拍照打卡抽獎活動」，參加可抽新台幣8888元大紅包等多樣好禮，歡迎民眾春節期間多來走動。

市長侯友宜表示，瑞芳美食廣場鄰近瑞芳火車站，是去九份、金瓜石觀光旅遊必經之地，為了進一步與觀光機能結合，本次借鏡新加坡「紐頓熟食中心（Newton Food Centre）」之改造與營運經驗，重新設計市場入口意象與改善現有硬體設施，並提升內部用餐環境品質，期望能為旅遊民眾補充滿滿能量，更為瑞芳市民帶來嶄新的市場美食風情。

市場處補充，瑞芳美食廣場於民國1961年設立，內部環境與設備已有改善之需要，本次改造納入美學設計，融合瑞芳地理環境及歷史文化特色，以「陰陽海」自然景色、「黃金礦業」等在地元素，重新打造廣場入口意象，同時更新場內攤位電子招牌並加入多國語言，可透過看板上數位圖片觀看餐點樣式，未來無論國內或國外旅客，來到這裡用餐休憩都能更加舒適便利。

此外，於春節期間（2月8日至2月14日），只要在瑞芳美食廣場內購買美食，並與美食廣場合照，上傳到「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁指定貼文，就有機會抽中8888元現金大紅包等多樣好禮，中獎名單預計於2024年3月4日前公布於官方臉書。