王力宏經紀公司今發聲明宣布勝訴。（西東音樂提供）

華語樂壇流行天王王力宏5日宣布成功勝訴，法院裁定某微信公眾號「脫氧硬糖」的不實指控及虛構內容，針對王力宏發佈了一篇標題為「王力宏陳X州四人運動視頻流出，尺度大到不忍直視！」的微信文章，文章標題及內容中含有諸如「王力宏的人妻情人……是徐X瑄」、「王力宏陳X州四人運動」、「王力宏的十個緋聞情人」、「男女通吃」等一系列惡意誹謗、造謠的言論，構成對王力宏名譽的妨害。

據悉，某微信公眾號「脫氧硬糖」散播虛假和負面言論，涉及藝人王力宏，這些言論引起爭議，促使王力宏經紀公司採取法律手段，以維護公司藝人王力宏的名譽。

經過法庭審理，法官於2024年1月2日宣判，確認微信公眾號的不實內容構成對王力宏名譽的妨害。判決要求該公眾號需在大陸公開發行的報紙發表道歉聲明，並賠償精神損害撫慰金及經濟損失。

對此，王力宏發表感言，重申對法治的信任，「謊言可以一分鐘繞半個地球，真相經常需要多一點時間。謝謝法院捍衛真相，也謝謝網友們的耐心。」

王力宏的經紀公司今也指出，王力宏的勝訴為未來類似官司提供了案例，提醒社會大眾應該在追求關注度及流量的同時，保持理性和尊重。期待未來，社會能共同努力，打造一個健康、理性的網路環境，杜絕網路霸凌現象。