因應極端氣候，高雄市水利局在荖濃溪築堤蓄水，圖為十八羅漢山服務區平台。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

極端氣候時代來臨，高雄市在過去3年內已遭遇2次旱災。為能有效利用水源，水利署補助565萬元高雄市由水利局在荖濃溪河道內築堤蓄水，以提升荖濃溪抗旱能力外，也可有效補注高屏溪流域地下水資源。

水利局考量近年的旱象，決定於汛期後利用荖濃溪川流量充足之際，以空拍方式在荖濃溪沿線找尋合適築堤的位址，最後選定位於荖濃溪十八羅漢山服務區前的河道內築堤蓄存水資源。目前施作土堤高程達196公尺，水位高程195.5公尺，約可蓄達35萬噸。

在施工期間保持下游足夠流量，水路改道也隨時與農水署協商，達預定水位後，上游水量全數由繞流渠道流往下游，所以不會影響下游取供水，也可在川流量變少時候，放水補注充河道流量。

水利局說，荖濃溪築堤蓄水後，有民眾發現從台27甲線旁十八羅漢山服務區平台往荖濃溪眺望，荖濃溪清澈的水域及蔚藍的天搭配山景，相當吸睛。市民如果在走春的時候有經過這個地方，不妨停留駐足欣賞一下風景。