新竹縣政府新聞處會同消防局等單位聯合稽查竹北百老匯影城，加強稽查消防公共安全等措施。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

春節連假將至，許多民眾會到電影院觀看熱門影片，為確保設施安全及良好觀影品質，新竹縣政府新聞處近日會同消防局、衛生局及工務處等單位聯合稽查竹北百老匯影城，發現營業、消防公安、衛生等事項有缺失，業者也立即改善。

新聞處長魏文元表示，竹北百老匯影城是新竹縣首座電影院，自111年12月開幕迄今滿1年，考量春節年假在即，電影院將湧入觀影人潮，為確保民眾安全及消費權益，該處近日會同工務處、消防局及衛生局等相關業務單位辦理聯合稽查，加強稽查公共安全、營業管理、消費者權益措施等項目。

在營業管理方面，業者皆依法執行電影片分級制度、廣告放映、設置身心障礙座位並提供身心障礙者、65歲以上長者及2歲以上未滿12歲兒童優待票價，惟業者票券內容揭示資訊部分不符合定型化契約規範，已先以網站公告等措施改善，未來將持續追蹤業者改正情形。

公共消防安全部分，業者依法投保公共意外責任險、申報消防安全設備檢修及防火管理人訓練，惟於逃生通道堆放雜物、安全門無法自動回復關閉狀態及逃生燈示遭遮擋等情事，縣府聯合稽查小組立即勒令業者改善完成，確實保持逃生途徑的順暢。

在衛生安全的部分，為防止疾病透過空氣或飛沫傳染，已要求業者加強於明顯處公告禁止吐痰、檳榔渣、口香糖或便溺等標語。

魏文元說，春節期間電影院人潮眾多，為了替民眾打造安心有保障的觀影空間，新聞處與相關業務單位加強督導業者，落實公共安全及消費者權益等相關規定，感謝業者全力配合稽查，並立即改善各項缺失，該處會持續進行抽查，確保民眾權益及保障觀影安全。