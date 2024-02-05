為打造便捷交通路網，台東縣政府近年推動「太平溪右岸一路通」，自台11線起至台9乙線，全長9.5公里，其中市區段最後工程「馬蘭橋至康樂橋段」，預計4月底完工通車，可自南王橋直通台11線；另馬蘭橋下游右岸將闢建槌球、足球場，可望年底開放使用。
台東縣長饒慶鈴今上午由建設處長蔡勝雄陪同視察「馬蘭橋至康樂橋段」工程進度，並邀請新科立委黃建賓、台東市長陳銘風與豐安里長陳進丁、豐樂里長鄧弘明、光明里長曾淑美等會同，車行由開封橋右岸橋台入口（豐樂工業區端）進入一路通，經開封橋後到達馬蘭橋端，全長約800公尺、車程僅不到3分鐘。
建設處簡報指出，此段工程於去年2月動工，堤防前坡保護均已完成並進行覆土中，現場進行路基、人行步道及欄杆施做，另也協調管線單位台電與寬頻管道接續進場，待完成後再整體鋪設級配與路面。目前工程進度符合目標，預定4月底完工通車，以時速40通行約需2分多鐘，直線路程相當便利。
台東縣長饒慶鈴表示，「馬蘭橋至康樂橋段」總長約1.3公里，為市區精華路段，工程困難度高，涉及近1億5000萬元用地爭取，用地取得後由台東縣政府暫以積墊方式開工，後續爭取中央經費全額補助，預計今年4月完工後，可紓解太平溪左岸、新生路及市區交通。
建設處長蔡勝雄進一步說明，因應右岸一路通進行太平溪水道及河岸環境整理，包含豐里橋上下游高灘人行步道貫通、綜合球場周邊增設綠地緩衝帶、擴充左岸馬偕醫院高灘停車位數；另馬蘭橋下游右岸槌球、足球練習場第1期工程完工，預定今年底可全面提供使用
台東市長陳銘風表示，馬蘭橋下游河床高灘地闢建的槌球與足球場，未來將成為光明里重要的休閒運動場域，同時也由該里負責維護管理。
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