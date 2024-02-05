為打造便捷交通路網，台東縣政府近年推動「太平溪右岸一路通」，自台11線起至台9乙線，全長9.5公里，其中市區段最後工程「馬蘭橋至康樂橋段」，預計4月底完工通車，可自南王橋直通台11線；另馬蘭橋下游右岸將闢建槌球、足球場，可望年底開放使用。

台東縣政府建設處利用馬蘭橋下游右岸的高灘地闢建槌球、足球練習場。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府建設處配合太平溪右岸一路通工程進行水道及河岸環境整理。（蕭嘉蕙攝）

台東縣長饒慶鈴今上午由建設處長蔡勝雄陪同視察「馬蘭橋至康樂橋段」工程進度，並邀請新科立委黃建賓、台東市長陳銘風與豐安里長陳進丁、豐樂里長鄧弘明、光明里長曾淑美等會同，車行由開封橋右岸橋台入口（豐樂工業區端）進入一路通，經開封橋後到達馬蘭橋端，全長約800公尺、車程僅不到3分鐘。

台東縣長饒慶鈴（右二）與新科立委黃建賓（右一）今上午前往視察「太平溪右岸一路通」市區段最後工程「馬蘭橋至康樂橋段」。（蕭嘉蕙攝）

建設處簡報指出，此段工程於去年2月動工，堤防前坡保護均已完成並進行覆土中，現場進行路基、人行步道及欄杆施做，另也協調管線單位台電與寬頻管道接續進場，待完成後再整體鋪設級配與路面。目前工程進度符合目標，預定4月底完工通車，以時速40通行約需2分多鐘，直線路程相當便利。

台東縣長饒慶鈴表示，「馬蘭橋至康樂橋段」總長約1.3公里，為市區精華路段，工程困難度高，涉及近1億5000萬元用地爭取，用地取得後由台東縣政府暫以積墊方式開工，後續爭取中央經費全額補助，預計今年4月完工後，可紓解太平溪左岸、新生路及市區交通。

建設處長蔡勝雄進一步說明，因應右岸一路通進行太平溪水道及河岸環境整理，包含豐里橋上下游高灘人行步道貫通、綜合球場周邊增設綠地緩衝帶、擴充左岸馬偕醫院高灘停車位數；另馬蘭橋下游右岸槌球、足球練習場第1期工程完工，預定今年底可全面提供使用

台東市長陳銘風表示，馬蘭橋下游河床高灘地闢建的槌球與足球場，未來將成為光明里重要的休閒運動場域，同時也由該里負責維護管理。