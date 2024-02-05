小S（徐熙娣）2005年與許雅鈞結婚，育有3個女兒，分別是大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）、小女兒「許老三」許曦恩，而小S也時常透過社群或在節目上分享家庭生活；日前她在節目上坦言，老公在與兄弟聚會回家後，脫口的一句話，瞬間把她惹毛了。

小S日前在節目《小姐不熙娣》提到，許雅鈞在一次與朋友聚會結束返家後，她隨口問了句「好玩嗎」，沒想到老公嘆氣搖頭回答「都是老妹」，小S繼續追問歲數，老公則說「都20幾歲」讓小S當場被惹毛冷回「不好意思我已經45了」，這時對方解釋「妳是老婆，不算」。

然而，此事也讓小S開始好奇男生私底下「到底是怎麼樣在形容女生的」；對此，來賓柯震東表示，自己小時候「老妹」2字，至於被問到如何稱呼40歲以上女生的方式時，他則回答「很有韻味」。

事實上，小S與許雅鈞結婚後，男方不僅時常被拍到夜店，先前還被汪小菲爆料「找姑娘」，不過夫妻倆鮮少做出回應；而小S先前曾在王偉忠節目，分享老公一天的作息，她表示，老公一早起床會去烤箱，排出前一晚喝的酒精，接著去健身房、按摩，回家後剛好是小孩放學時間，聊天寒暄後就會換西裝出門，這些行程數十年如一日。

影片嵌入自《小姐不熙娣》YT

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