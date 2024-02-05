胡瓜（左）與Sandra主持新節目《拜託ATM》。（池宗玲攝）

胡瓜與Sandra今（5日）出席TVBS新節目《拜託ATM》記者會，談到兒子胡釋安日前與女友在路上大方親吻的一事，胡瓜笑曝有關心胡釋安幾個私密問題，「他說他處理得很好」，隨後又緊張表示不要洩漏兒子太多私事，就怕兒子之後會不認他。

胡瓜說，自從胡釋安沒主持《食尚玩家》後就在專心學餐飲跟日文，一直擔心兒子沒有女友的他坦言，之前很擔憂是否讓胡釋安太早獨立，「我很關心他，在擔心他是不是一個人住之後沒人管，都找宅男朋友回家打電動，忘記要談戀愛」。

他說，好在全家人上個月聚餐時，胡釋安也大方透露已經戀愛，隔沒幾天就被周刊拍到，「他有說交了女朋友，也有說過年要約吃飯，大家過年期間一定會遇到」，言詞中都透露著期待。

胡瓜首次與Sandra一起主持，就對奪下金鐘獎相當有自信，「我們今年一定入圍，這個節目有燈光、導播、所有工作人員的用心仔細，所以今年絕對會帶Sandra手攜手一起走紅毯」。

網路出身的Sandra坦言，首次主持電視節目就與胡瓜合作，內心相當緊張，「一開始得知搭檔是瓜哥，我很懷疑自己『我可以嗎？』 又很緊張，沒想到相處後發現瓜哥非常Nice，我考慮一晚後就接下主持」。胡瓜笑虧她說，「妳還有考慮一晚？我完全沒考慮就答應了」，讓Sandra相當害羞。