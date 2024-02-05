苗栗縣三義鄉建中國小校長詹建華聯手公館鄉南河國小校長黃善華，帶著兩校國小21名學生自費赴日本宮琦縣串間市福島、有明等兩所小學校交流遊學。（建中國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉建中國小校長詹建華聯手公館鄉南河國小校長黃善華，帶著兩校國小21名學生自費赴日本宮琦縣串間市福島、有明等兩所小學校交流遊學。（建中國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉建中國小校長詹建華聯手公館鄉南河國小校長黃善華，帶著兩校國小21名學生自費赴日本宮琦縣串間市福島、有明等兩所小學校交流遊學。（建中國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉建中國小校長詹建華聯手公館鄉南河國小校長黃善華，帶著兩校國小21名學生自費赴日本宮琦縣串間市福島、有明等兩所小學校交流遊學，由建中國小學生介紹學校。（建中國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉建中國小校長詹建華聯手公館鄉南河國小校長黃善華，帶著兩校國小21名學生自費赴日本宮琦縣串間市交流遊學，並走訪台北駐福岡經濟文化辦事處。（建中國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦上任後非常鼓勵縣內各級學校師生走向國際，苗栗縣三義鄉建中國小校長詹建華聯手公館鄉南河國小校長黃善華，帶著兩校國小21名學生自費赴日本宮琦縣完成人生第一次遊學交流之旅，不僅獲得宮崎縣串間市福島、有明等兩所小學校師生熱烈接待，還受到日本NHK電視台及當地電視台特別訪問報導，完成一場成功的國民外交。

苗栗縣建中國小閱讀教育在2021年榮獲教育部閱讀磐石獎學校後,2022年度將閱讀的觸角邁向國際，整理校內日據時代遺留下來的奉安所，以及日式校長宿舍等現有異國資源，師生積極探討與了解日據時代台灣的文化與環境，融入世界村的校訂課程。

去年10月20日愛沙尼亞師生來訪，讓建中的孩子體會到與不同國家的學生一起學習、一起成長的經驗與樂趣，經過校長詹建華及南河國小校長黃善華發起下，帶領20名學生於元月29日出發，赴日本宮崎縣串間市福島小學校及有明小學校進行文化學習的國際課程交流。

串間市位於日本國九州島，隸屬宮崎縣，是一座整潔美麗的城市，建中國小師生抵達串間市福島小學校，受到全校五百多位師生熱情迎接，迅速拉近校長及學生距離，接下來的才藝演出，教育單位規畫課程活動安排充實又有趣，順利開啟兩方孩們交流的第1步。

建中孩子們參與實際課程教學，透過共同第2外國語英語，孩子掌握節奏，建中與福島、有明小學校孩子們，透過藝術領域音樂課，成功交流為無國界連結。再從體育課程分組合作中，完全消除了陌生的隔閡。

在這場交流中，串間市教育長吉松俊彥、日台交流協會理事長星原透更全程陪同，交流活動更受到日本NHK電視台及當地電視台特別訪問報導。返台前一天，師生並參訪台北駐福岡經濟文化辦事處，由處長陳銘俊親自接待，建中孩子們成功邁開通往世界第一步，期望未來能帶著夢想走出台灣，豐富了知識開展了能量，立足家鄉，邁向國際。