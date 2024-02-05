台中市1名45歲曾姓婦人，上月偕劉姓男友出門後，手機竟然莫名關機，曾婦女兒密集聯繫不上，懷疑母親遇人不淑被擄走，情急向報警求助，警方透過手機定位追查，鎖定最後地位出現在南投縣國姓鄉，直奔現場營救，赫然發現劉男站在屋外抽菸，曾婦則在屋內，原來兩人為了享受甜蜜時光，選擇關機不受打擾，才引發這起烏龍擄人案。

上個月23日凌晨，台中市21歲曾姓女子，急忙跑到第三分局健康派出所，焦急向值班警員表示，母親在前1天晚間11點，被劉姓男友拉出門後，就遲遲未返家，撥打手機卻關機無法聯繫上，因母親過去從未發生這種情形，擔心她遇人不淑發生意外，請求警方協助。

警方獲報後不敢大意，除了啟動緊急協尋，定位曾婦手機位置，也同步調閱住家附近的監視器影像，從影像畫面發現其自行坐上男友轎車的副駕駛座，研判並無受人強迫的情事，惟兩人手機均關機無法聯繫，員警慎重其事在凌晨3點，直奔手機最後定位地點的南投國姓鄉尋人。

警方在凌晨4點多抵達，發現劉男站在門外抽菸，看到警方上門深感訝異，而待在屋內沙發上悠然自得的曾婦，得知女兒報警後，急忙解釋因為要享受兩人獨處時光，才會將手機關機，為了讓女兒安心，搭乘警車返回台中，讓這場烏龍擄人劇碼，得以順利落幕。