經寶在非航太的方面，2023(去)年原本預估約出貨1.8萬個，最後增至貨2萬多個櫃子，AI推升新的需求，今年客戶預算大增；而機殼的部分，除了原有的G、F客戶外，可望生產M客戶AI server的散熱風扇；另外，泰國數位飲料機taobin規劃全球布局，經寶是taobin機殼機構件的主要供應商，今年供貨也樂觀以待。

在航太方面，由於去年基期拉高，法人預期，今年營運將和去年差不多，經寶在航太方面，主要分為三個區塊，包括新機製造、維修改裝件、歐洲子公司，新機製造今年多加一個客戶，開始生產新產品，維修改裝件領域今年積極拓展新客戶，預期2025年就將有所進展，歐洲三家子公司今年營運也具成長實力。

經寶近年營運繳出佳績，並積極拓展營運，近兩年陸續推出高獎金舉辦自動化大賽，希望能發現更多的人才。今年「JINPAO AUTOMATION CONTEST 2023」自動化機器人運輸大賽已經連續舉辦第二年，藉由比賽致力於回應工業4.0的需求，可促進泰國學生在這一領域的創造力和創新，激發他們解決問題和創建滿足工業4.0需求的新技術，等同於培養工業4.0的未來人才，屆時，經寶就可從中挑選優秀的人才。