大型權值股今似乎只剩台積電(2330)撐住全場，強勢開高震盪，終場收漲1.73%、報在646元，收在最高；聯發科(2454)開低震盪，整場多在平盤附近遊走，終場收漲0.11%、報在937元；聯電(2303)、鴻海(2317)走跌。面板股友達(2409)、群創(3481)開低震盪，群創午盤後一度拉回盤上小漲。

高價IC設計封關日呈現兩樣情，股王世芯-KY(3661)早盤一度奔天價4100元，創意(3443)卻是因今年毛利率3成不保，收在跌停；連日來風光的神盾家族，今日慘成首軋空頭，主力似乎不願意抱股過年，個股全數重摔一地，安國(8054)拉出第四根漲停後急殺跌停，安格(6684)、神盾(6462)、芯鼎(6695)同樣跌停，迅杰(6243)一度重挫9%。

揮別兔年，產業關鍵字不意外就是AI，今日AI族群在封關日也是發動攻勢，緯創(3231)開高震盪、收漲3.75%，技嘉(2376)早盤震盪後拉高，收漲1.2%，其餘英業達(2356)、廣達(2382)也多小漲。

摺疊機成為智慧機市場下一片藍海，帶動軸承廠業績點火，富世達(6805)衝上漲停701元，原本在平盤震盪的兆利(3548)盤中點火，直飆漲停。新日興(3376)則是盤中黑翻紅，漲幅逾2%。

台股兔年劃下句點，封關日守住萬八大關，以利迎金龍年開紅盤。分析師表示，今日的調節賣壓主要是適逢農曆春節前最後交易日，以降低長假風險，安心過年。台股目前中多格局不變，然美國就業數據強勁，FED打壓降息預期，使美元指數即美債殖利率走揚，將影響資金行情及投資市場評價，年後布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群為主。

台股明日起一路休市，將到2月15日才會開紅盤，期間經濟數據主要為各國1月服務業PMI以及一些行業數據，包括大陸在內的多個經濟體將公布通膨數據。另外，待下周開紅盤後，市場將關注輝達即將在2月底公布的財報，屆時將成為AI族群重要風向球。