「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」活動，最大獎為「悅市集」平日午、晚餐自助餐劵，價值1188元。(台北新板希爾頓酒店提供)

「La Salle森」酒吧自2月8日小年夜起到24日元宵節，推出「逸飛衝天」滿額刮刮樂活動，以民眾過年喜愛的刮刮樂搭配餐飲，陪民眾歡喜過節。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

即日起至29日，牛肉麵系列內用全面買1送1，逸林牛肉麵、逸林臭豆腐牛肉麵、逸林剁椒臭豆腐牛肉麵皆適用此優惠。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

2月適逢農曆春節與西洋情人節，飯店業者紛紛推出2月限定的優惠方案搶食節慶餐飲的商機大餅，雙北兩家希爾頓酒店皆推出餐飲滿額贈活動誘客。台北新板希爾頓「悅市集」自助餐廳依用餐人數消費滿額送好禮，最大獎為「悅市集」平日午、晚餐自助餐劵。台北中山九昱希爾頓逸林酒店則是內用消費滿額送刮刮樂，有刮有獎，最高可獲贈5000元餐飲抵用券。

【悅市集消費滿額贈 最大獎逾千元吃到飽餐券】

台北新板希爾頓酒店「悅市集」自助餐廳回饋粉絲支持，近日推出「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」活動，即日起至2月29日止，2人用餐消費滿1800 元，就送「悅市集」平日早餐劵1張；4人用餐消費滿3600元，贈價值1000元的精選白酒1瓶；若用餐人數達8位，消費滿7200 元，即贈價值1188元的「悅市集」平日午晚餐自助餐劵1張，現場消費及餐劵皆適用此活動。

【森酒吧滿額刮刮樂 通通有獎餐飲抵用券大方送】

喜迎農曆春節，台北中山九昱希爾頓逸林酒店「La Salle森」酒吧自2月8日小年夜起至24日元宵節，推出「逸飛衝天」滿額刮刮樂活動，以民眾過年喜愛的刮刮樂搭配餐飲，陪民眾喜慶過節。

「逸飛衝天」滿額刮刮樂，民眾到「La Salle森」酒吧用餐，單筆消費不含稅與折扣優惠滿1500元，即可獲贈刮刮卡1張，獎項有韓國燒酒組、紅白酒禮盒組、台灣特色茶包禮盒、「La Salle森」酒吧Happy Hour免費暢飲、「Alley麗」餐廳早餐吃到飽，也有500元、1000元、2000元不等的餐飲抵用券，有機會刮中5000元餐飲抵用券，抵用券效期至2024年5月31日，獎項數量有限。業者表示春節期間，民眾樂享美食之餘，也可試試手氣，刮出「逸飛衝天」的好運氣。

【九昱希爾頓逸林酒店 人氣牛肉麵限期買1送1】

中山九昱希爾頓逸林酒店的牛肉麵系列是北市中山區小有名氣的美食，好滋味連鄰近的飯店同業都愛，招牌的「逸林牛肉麵」與榮獲「2023台北國際牛肉麵節」創意組銅獎的「逸林剁椒臭豆腐牛肉麵」，更是不少饕客讚不絕口的人氣品項。即日起至2月29日，牛肉麵系列內用全面買1送1，逸林牛肉麵、逸林臭豆腐牛肉麵、逸林剁椒臭豆腐牛肉麵皆適用此優惠，價位不同時，贈送價低者，每日限量，優惠方案農曆除夕至初二不適用。

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