台北市政府將成立青年局，北市教育局因配合移撥數名員額至青年局，必須改變組織編制，教育局趁此機會，預計在今年將原有的技職教育股升格為技職教育科，教育局預估最快4個月內能設立。

台北市教育局今舉辦中等學校校長會議，台北市長蔣萬安指出，教育是市府施政重中之重，預算將用於加速提升校園軟硬體，其中包含北市教育局將在今年成立技職教育科，透過專責單位及經費強化技職教育，培養孩子們一技之長，未來在職場發揮所長並與國際接軌，今年5月則要舉辦首屆「首都盃國際技能競賽」，提供優秀學生們相互交流、增廣見聞的機會。

台北市教育局最早在1967年設立「第一科」掌管高中職業務，後來更名「高等級職業教育科」，2012年調整為「綜合企畫科」，且原本職業教育業務變為中等教育科職掌，教育局去年在中等教育科新增技職教育股，配置總共6名的股長、科員及助理員，今年則要將技職教育股升格為技職教育科，屆時將配置總共15名科長、專員、股長、科園、助理員與辦事員以及1位聘用人員。

台北市教育局長湯志民解釋，配合北市府成立青年局，北市教育局將移撥部分員額過去，故必須修改教育局組織編制，尤其蔣萬安相當重視技職教育，便趁著此次修改組織編制的機會新增技職教育科，推估最快4個月內能成立，但仍要視青年局設立時間而定。

湯志民表示，中等教育科掌管國、高中職事務，未來抽出底下的技職教育股升格技職教育科，使國高中及高職教育都有個別人力管理，有助中等教育發展。

他補充，首都盃國際技能競賽由中等教育科籌辦，亦邀請各技職學校投入，競賽不會因為技職教育股的成立進度受影響。

台北市內湖高工校長林俊岳表示，技職教育有高階設備及多項專業教師需求，是「最昂貴的教育」，技職教育科比起技職教育股擁有更多人力及預算，樂見教育局因應時代趨勢恢復技職教育科，讓更專門的單位處理技職事務。

他強調，台北市技職教育主要分為工業、商業、家事及農業4大類別，尤其重視培育學生與業界接軌，期盼技職教育科未來與各技職學校合作並提供補助媒合適合企業，引進更多業師入校。