李之勤日前在西門河岸留言舉辦演唱會。（希望之夏音樂創意提供）

李之勤與嘉賓張克帆同台演出。（希望之夏音樂創意提供）

李之勤3、4日連2天於西門河岸留言舉辦演唱會，出道35年首度開唱的她把三十多年演藝生涯累積的舞台功力及職人精神一次爆發，除了全新演繹bassa nova、九零年代輕舞曲展現舞蹈肢體及婀娜多姿身段，還挑戰台語live功力首唱生平首支台語歌〈爸爸的歌聲〉，在唱到這首思念在爸爸歌曲副歌時更忍不住激動哽咽紅眼眶哭了，頓時現場溫情氣氛滿溢。

除了台語歌，李之勤還首場專輯的英文歌〈Close Your Eyes〉，國台英語「三聲道」齊發也讓人見識到李之勤精湛歌藝。此外，一連唱十多首新、舊歌歌曲的李之勤不但掀起現場滿滿回憶殺，一首紅了30年的經典〈想你會想我嗎〉光是前奏一下，讓全場歌迷跟著引吭高歌成大型KTV；而展現十足誠意的李之勤更在兩天的演唱會上準備了三套唯美造型，開場一套艷紅色華麗連身禮服讓姣好身材展露無遺，更讓全場歌迷驚豔逾「知天命」之年開唱的理之勤仍保持凍齡外表的美貌，也為她出道35年開唱留下最美的驚嘆號。

相隔30年回歸歌壇的李之勤，特別選在自己生日前夕發行實體新專輯及辦演唱會，對熱愛音樂的李之勤來說不僅意義重大，更是她送給自己最好的生日禮物；為了這兩個「意義重大」的生日禮物，這次重返樂壇選擇以獨立製作的李之勤可說前後砸下七位數字的積蓄，她笑說：「大概是台北一個小公寓的頭款吧，這麼說好了，這幾年拍戲努力存下來的錢，應該都用上了。」

值得一提的是，這次開唱正值生日前夕，現場工作人員特別送上生日蛋糕為她驚喜慶生，李之勤特別許下生日願望「身體健康、心靈富足」，她更把自己其中一個願望送給全場買票進場的歌迷，感動說：「累積了很多文字創作，我一直熱愛的歌唱夢想在疫情期間發芽，因為有好多話想對大家說，決定用音樂化成感謝，用愛化為行動，謝謝大家買票聽我唱歌，覺得很感動，所以我要把生日願望分給大家。」