國民黨團總召傅崐萁日前提出「國會特偵組」構想，出身檢察官的國民黨立委吳宗憲也力挺這樣的想法，吳宗憲說，國會特偵組並不是違反五權分立原則，而是在進行國會改革，取得聽證權、調查權、制定藐視國會罪之後，每個立法委員都可以是一個強悍的特偵組成員，讓立法委員有能量、權限介入個案調查，官員到國會不敢做偽證，使一些被蒙蔽的真相能公諸於世，給人民一個交代、一個公道。

吳宗憲強調，當然立法權務必尊重行政權與司法權，個案最後起訴與否仍然是由檢方在偵查終結後為之。

對於民進黨反對設特偵組以馬王政爭為由，吳宗憲說，當年特偵組確曾因一個立委疑似關說案，向法院聲請監聽票，並依法監聽，引發後來一連串檢察總長將訊息外洩偵查機關以外官員的問題，當年造成這些錯誤特偵組確實不對，即不管這人官階多大，總長就是不該告訴與偵查無關之人，但難道就要因此而因噎廢食？就要因此而完全不在乎弊案叢生嗎？

吳宗憲說，他當了近20年檢察官，很了解目前司法困境，檢察官們不是失去熱誠了，而是錯誤制度導致海量案件，壓垮了原本該用於辦案的能量，更傷害人民對於國家清廉度與司法的信任。期待在通過修法前，國會特偵組能成立，讓每位立法委員都是個航母戰鬥群，好好發揮功效替人民把關，讓國家能奉法更能常強。