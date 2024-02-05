中國製造的廉價大象褲大批湧入泰國市場，這些服裝的批發價僅約為30泰銖，折合新台幣26元左右，衝擊當地製造的本土產品。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，中國製造的廉價大象褲在泰國市場傾銷，是一種正常的機會主義貿易行為，值得泰國企業吸取教訓，應加速行動，保護自身利益。

據泰國公視（Thai PBS）援引「Page Lui Chine」網頁稱，中國製造的大象褲在泰國熱銷，網路批發價每條30泰銖起。而泰國零售商的售價則為每條短褲65泰銖、每條長款75泰銖或2條150泰銖。

賽塔受訪時指出，「這對做生意來說並不是什麼新鮮事。哪裡有機會，哪裡就有機會主義者。如果我們不迅速採取行動，我們將失去機會，就像之前在其他幾件事上所做的那樣。」他也表示，泰國商人要打敗機會主義者，首先要做的就是了解並進行行銷和申請專利註冊。

賽塔列舉泰國政府對一些國家遊客實施免簽政策，是為「抓住機會」吸引更多遊客到泰國旅遊的好例子。雖然大象褲看起來是一個小問題，但他表示，中國廉價服裝向泰國市場傾銷反映了做生意時需要「快速思考、快速行動並保護我們的國家利益」。

「Page Lui Chine」網頁指出，就生產成本而言，泰國生產商無法與中國產品競爭，競爭的唯一途徑是提高泰國產品的質量，但價格必須合理。該網頁還建議泰國製造的大象褲，應該製作成外國遊客回國時也可以穿著的方式。