基隆市警察局5日表示，2月下旬將透過追加預算租賃3組設備，輪調在基隆市7個重要路口新增科技執法，呼籲駕駛人遵守交通規則、行近路口停讓行人先行通過。

基隆市警察局表示，基隆市政府為持續打造行人友善安全用路環境，去年3月要求市警局交通隊在去年中市府的追加預算中，編列了新台幣200萬元，用以租賃科技執法設備，運用AI彌補警力空檔，24小時自動偵測執法不間斷，取締路口車輛不停讓行人違規。

基隆市交通隊表示，2023年基隆市自1月下旬展開「行人友善」專案取締勤務後，統計112全年路口行人事故發生172件，較111年同期降低89件（-34.1％），執行成效良好。

為此，基隆市警局租賃了2組「車輛不停讓行人違規科技執法設備」，業者為支持警方執法，還無償額外提供1組設備，租期1年，這3套設備將在基隆市7個行政區的重要路口輪調使用。

據了解，這3套科技執法設備輪調的範圍包括了仁愛區的仁二路愛一路口、中正區的信二路義一路口、信義區的信一路義六路口、七堵區的明德一路自治街口、暖暖區的東勢街暖暖街口、安樂區的基金一路208巷口，以及中山區的安一路西定路口。

基隆市警局透露，目前相關的設備已經完成系統測試、驗收合格，除自即日起公告宣導外，市警局將於今年的2月26日起，正式執法取締；呼籲駕駛人遵守交通規則、行近路口停讓行人先行通過，違者將依道路交通管理處罰條例第44條規定，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。