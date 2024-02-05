法務部行政執行署士林分署6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，此次拍賣標的主要是前立委李慶華樓中樓豪宅物品，立法院指定查封屋內具有價值之動產65項及1個地下平面停車位，士林分署委託鑑價後，須由民眾到場喊價競標，士林分署，竭誠歡迎民眾把握農曆春節前最後1波機會踴躍參與，應買條件請詳閱士林分署拍賣公告。

前立委李慶華於2007年至2016年任立委期間，因詐領公費助理費532萬餘元遭訴後，立法院要求返還已受領的助理費款項，李慶華逾期未返還，立法院遂移送士林分署執行。

本次拍賣動產項目琳瑯滿目，有畫、書法、按摩器材、相框、貝殼裝飾托盤、音響、再現出版叢書、抽屜櫃、快煮壺、燈具、藝術品等合計65項，較為著名的有創「氣功飛白一筆書」大師曾璽、獨創「秦體字」大師秦孝儀、祝壽文等作品，多為致贈前行政院長李煥80大壽作品。

士林分署特別提醒，本次「春節前拍賣會」從2月6日下午2時30分開放登記，登記截止時間為同日下午3時00分，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，15時起正式競價拍賣，拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金，請有興趣參與競標的民眾注意。