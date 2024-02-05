市府將於2月5日至2月7日期間打除和強路中央分隔島，並於啟用前完成偏心左轉專用道，藉此舒緩當地交通衝擊。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

為集中管理八德區內國道客運、市區客運路線，提升公車營運效益，滿足民眾行的需求，八德轉運站將於2月19日起營運，為民眾提供更便捷的公車服務。

市府將於2月5日至2月7日期間打除和強路中央分隔島，並於啟用前完成偏心左轉專用道，藉此舒緩當地交通衝擊。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園交通局長張新福表示，為減少八德轉運站前和強路進出客運車輛造成的交通衝擊，轉運站前號誌將採多時相設計，和強路往大湳交流道方向規畫綠燈早開秒數，讓左轉進轉運站的客運車輛可以免受對向車流干擾而順利進站。

同時轉運站前路段（往義勇街方向）規畫近70米偏心左轉車道（約停等3-4台大客車）供進站客運車輛排隊停等，和強路往大湳交流道方向維持2直行車道設計，並與和強路及和平路口採綠燈連鎖設計，維持和強路車流運作秩序及交通順暢。

張新福說，八德轉運站對公車營運模式有戰略意義，以前上班尖峰時段，到永寧捷運站的公車只要行駛到和平路、東勇街，因位於路線末端關係，公車在前面已經坐滿乘客，路線末端幾站民眾常常因為沒座位（高速公路不允許站位）而不能搭上公車，車輛常常沒座位，必須多等1至2班才有機會上車。

張新福說，轉運站啟用後，八德到轉運站間公車可以不再以座位數來管控上車人數，民眾只要上公車到轉運站，再轉乘到永寧捷運站的直達路線，不用再擔心上不了車的問題，客運業者不需再額外增加車輛及駕駛的情形下，每班公車從滿載42人座位提升到坐位加立位60人，尖峰小時公車最大輸運量也從756人次提高到960人次，轉運站周邊民眾也可以自行選擇騎車到轉運站停車再搭乘直達路線，以轉運方式改善現況缺司機，導致無法加開路線班次服務之困境。

八德轉運站距離大湳交流道僅400公尺，功能定位為市區客運與公路客運的轉運站，未來國道客運往桃園國際機場之1962、1968路線進駐八德轉運站，民眾可利用八德轉運站轉乘國道客運路線，減少國道客運路線繞駛市區道路塞車，路線行駛無效率且增加駕駛工時的問題，同時可有效舒緩市區及國道客運業者駕駛荒、無法應需求增開班次服務狀況，足見八德轉運站對路線管理、客運業者經營模式戰略之重要性。

八德轉運站預定2月19日正式啟用，為避免轉運站啟用後，衍生和強路因客運車輛進出所造成的交通問題，市府將於2月5日至2月7日期間打除和強路中央分隔島，並於啟用前完成偏心左轉專用道，藉此舒緩當地交通衝擊。

張新福表示，八德轉運站設置於八德區和強路（往大湳交流道方向）近和平路口，鄰近大湳交流道，交通局已規畫三階段陸續進駐客運路線，為降低啟用後客運進站動線對和強路交通衝擊，交通局已偕同養護工程處、台電公司辦理會勘，規畫打除中央分隔島，設計偏心左轉專用道，於農曆年前後分兩階段進行分隔島打除及路面修復工程，市府以2月17日前完成為目標。

八德區和強路全日車流量大，為避免轉運站啟用後和強路壅塞情形加劇，八德轉運站前中央分隔島打除增設左轉專用道為必要工程，施工期間對周邊交通勢必造成影響，交通局提醒用路人行經施工路段時減速慢行，並依現場交維設施及指揮通行，或提前規畫改道路線，以免耽誤寶貴時間。