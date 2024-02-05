「霸王級新人」奧莉維亞以一席紅色深 V 性感長裙搭配紅唇登台，獻唱告示牌冠軍主打〈vampire〉。（路透社）

第 66 屆葛萊美獎頒獎典禮於台灣時間5日中午於洛杉磯舉行，流行天后泰勒絲拿下最大獎「年度專輯」，打破歷史紀錄成為該項獲獎次數最多的歌手，同時她也驚喜宣布自己將在四月份推出全新專輯《The Tortured Poets Department》，成為典禮一大亮點。

本次除了泰勒絲官宣下一張專輯的誕生之外，眼尖的觀眾還發現，「霸王級新人」奧莉維亞以一席紅色深 V 性感長裙搭配紅唇登台，獻唱告示牌冠軍主打〈vampire〉，呼應歌曲吸血鬼主題，唱到激動處背後視訊也出現宛若流血的畫面。而泰勒絲竟在奧莉薇亞上台演唱時起身「幫對方歡呼並跟著搖擺」，這點令大眾十分震驚。因為2人有嫌隙的消息已經謠傳許久，尤其奧莉薇亞以前也是泰勒絲的粉絲，後來兩人因故漸行漸遠，泰勒絲一番行為終於打破此番謠言。

泰勒絲當晚帶著專輯製作人 Jack Antonoff 以及也有參與《午夜》一曲的「絕色女伶」拉娜德芮（Lana Del Rey）2度上台，領回壓軸大獎「年度專輯」，面對創下全新大會紀錄，她表示這是她人生中最美好的時刻：「但每當我完成一首歌，或是終於寫出一段我很愛的音樂橋段，或是在篩選MV畫面，又或是我在和舞者或樂手們彩排時，抑或是我即將要去東京演出，對我來說我都是同等的開心！」她表示自己想要持續做下去，「謝謝你們一直給予機會讓我做我喜歡做的事，這真是太不可思議了！」