新竹縣陽光美女黎思婷在「阿婆」過世後，老想念阿婆親手為她準備的古早味拌麵味道，也想為一手帶她長大的阿婆，留下一點幸福的傳承，拜師學藝花了三年打造一間以阿婆名字「蘭英」為店名的創意拌麵店，麵條是哥哥手工特製，父母親則當起跑堂，小小麵店充滿著全家人的幸福與思念。

在美食部落客間，以拌醬口味獨特、麵條Q彈有勁竄紅的竹北市勝利11街「蘭英拌麵所」，其實最讓人感動的是，每碗麵裝滿了全家幸福與老闆對奶奶的思念。「蘭英拌麵所」的老闆是年僅30歲的黎思婷，外商科技公司工作的經驗，讓食材傳統的麵店，融入了全新的創意醬料，及明亮簡約的西式餐飲用餐環境。

黎思婷說，因為父母忙於工作，她是奶奶黎李蘭英一手帶大，20歲出外唸書以前，她天天跟奶奶睡在一起，兩人有著濃郁化不開的感情。3年多前，奶奶88歲離開人世，因為思念真的揮不走，所以她開始想著能為阿婆在人世間留下一點什麼紀念。

黎思婷表示，從小到大，阿婆常常準備麵食讓她飽腹，簡單的麵條拌著豬油、醬油跟油蔥，卻讓她心裡頭裝滿愛的回憶。也剛好到了三十而立的年紀，讓她有轉換跑道自行創業的想法，因哥哥在桃園經營手工麵條店，思考後決定凝聚家人力量，並用阿婆的名字開一家麵店。

她說，為了開店，她先到其它麵店擔任學徒半年，然後開始籌畫設店，店裡所用的麵條是哥哥為她獨家特製的，研發三個月才大功告成，麵條特別條Q彈有勁，在湯裡久泡不爛，所有的小菜、醬料等也都是店裡自製，以確保品質，招牌之一的福州乾拌麵，源於阿婆煮給她吃的古早味乾拌麵，她再用創意醬料加以改變。

剛開店3個月的黎思婷感謝全家人都投入這間店幫忙，甚至連在日本工作的姐姐都特別休假返台支援，未來，她希望麵店能逐步穩定，讓生意好到足以支撐哥哥的手工麵條店，從桃園移回新竹家鄉全家團聚一起，這樣阿婆在天上一定會更開心！