邱軍近日到年貨大街演唱。（索尼音樂提供）

邱軍近期連續推出2張EP，最新發行抒情單曲〈愛不愛我〉廣受歌迷喜愛，為了宣傳，公司安排邱軍到各個人潮眾多的地方隨處開唱，包括馬路旁、公園、夜市，並跳上競選車前進信義區，甚至還讓他在遊樂園搭乘遊樂設施邊玩邊唱等，原本是希望讓還是歌壇新人的邱軍的好歌喉，能讓見到他和聽到他唱歌的民眾留下深刻印象，沒想到每部演唱影片上傳至Instagram後，獲得超出預期的廣大迴響，已累積超過350萬次觀看數。

事實上，這對有一點怕生的邱軍來說是一個不小的挑戰，但他總是以「我不尷尬，尷尬的就是別人」的心態克服一切，雖然仍然有些擔心，怕自己的歌聲太大會吵到路人，不過看到許多人為了他而停下腳步，他感動表示：「我很開心在這個步調那麼快的地方，還有人願意停下腳步聽我唱。」

而農曆新年將至，邱軍特地來到人潮更多的迪化街年貨大街演唱，除了演唱自己的新歌〈愛不愛我〉，還與師姐PINK FUN一起合唱，將PINK FUN的〈Oh! My Oh! My〉改編成過年版的〈All 買All買〉。當天表演時，邱軍以他渾厚深情的歌聲重新演繹PINK FUN原本活潑少女的應援曲，歌詞中穿插著「干貝」「烏魚子」「瓜子」等年味十足的元素，並由8位團員擔任伴舞群，畫面搞笑違和，吸引路人駐足圍觀。

身為原住民，邱軍每年過年都會回部落與家人團聚，必吃年菜一定有傳統美食「吉那夫」（小米粽），且他表示每次過年都逛遍整個部落，笑說：「這樣每家煮的飯都可以吃到！」邱軍也分享部落裡會自主舉辦許多有趣的活動，包括唱歌比賽、傳統競技運動會，有一年還舉過「抓豬比賽」，結果大家都沒有真的抓豬，反而是抓人比較多，場面十分逗趣！對邱軍來說，今年過年最不同之處是，年後他就要準備推出首張專輯，因此，他計劃了「部落宣傳計畫」，每經過一戶人家，都要播放一次他的歌給大家聽，呼應公司的宣傳走唱計畫。

此次邱軍特別與師姐PINK FUN合作，兩組歌手一同到年貨大街演唱過年版〈Oh! My Oh! My〉，除了改編歌詞加入了許多年貨之外，還使用了十分接地氣的台語演唱，使整首歌曲變得格外「好吃」又洗腦！雖然邱軍有點不好意思說：「我的歌聲配上她們這麼活潑的歌，好像有點唱老了！」但原唱PINK FUN對邱軍的演唱十分驚豔，「邱軍一開口，讓我們大家都嚇一跳，果然是歌唱節目出來的實力派歌手，好聽到讓我們都融入在歌聲中」。