本週迎來春節連假，超商為了讓大眾試手氣，推出驚喜遊戲再送好康，讓親友相聚更添趣味氛圍。另看好網購商機，亦有業者優化寄取件的服務，寄送輕規格包裹不用再花更多錢。

7-11即日起至2月27日19：00止，於OPENPOINT APP遊樂場推出「好運龍來刮寶趣」活動，活動期間每天每位會員可免費玩1次，若想多玩幾次可使用2點OPENPOINT兌換一張數位刮刮卡，每日兌換無上限，有機會刮中各種OPENPOINT點數紅包、跨通路優惠券，最大獎為8888點OPENPOINT點數，1點等同1元現金，不僅如此，活動期間刮刮卡使用張數最多的TOP5會員還可額外獲得最高888點的OPENPOINT。

而實體刮刮樂活動自2月9日至2月14日止，就近逾6800家7-ELEVEN門市購買指定商品單筆消費滿222元即可獲得「好運龍來刮刮樂活動」實體刮刮卡一張，活動總限量100萬張，每張刮刮卡享有三重好康機會，包括登錄序號抽大獎：可參加天天送1位百萬OPENPOINT點數富翁活動，還有周大福1克拉鑽戒、迪士尼經典系列米奇米妮999.9黃金工藝精品擺件、光陽lonex S7R電動機車、星宇航空台北／日本雙人來回機票等，總價超過650萬元的豐富獎項。

另有好運免費送：隨機刮中免費哈根達斯指定冰品、衛生紙、CITY系列飲品、222元或1000元7-ELEVEN購物金等豐富獎項；最後是超值好康優惠券：保證送出指定合作通路商品優惠券任一組，像是星巴克好友分享券等。

7-11「好運龍來buy好年」自6日至9日限時4天推出三大好康，像是OPENPOINT會員到門市購買指定禮盒、CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食等12大品類商品，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元；此外，全店指定商品單筆結帳金額滿999元，使用icash 2.0、icash Pay等5大指定支付工具，再享立折50元優惠；最後，單筆結帳金額滿999元再享好禮4選1（舒潔衛生紙一串等）。推薦購買CITY PRIMA大杯精品美式買2送2、CITY CAFE大杯拿鐵買2送1等豐富優惠，再搭配指定品項與指定支付滿額立折，折上折超划算。

全家7日至14日於會員APP推出「百萬紅包到你家」數位紅包活動。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家結合遊戲及過年的喜氣氛圍，7日至14日於會員APP推出「百萬紅包到你家」數位紅包活動，帶來「新年發紅包」與「投注抽紅包」兩大主題，有別於傳統現金實體紅包，數位紅包玩法多元、輕鬆便利。

消費者可將全家APP內會員點數與我的商品變成紅包，再透過一鍵轉傳至LINE群組、FB等社群平台，邀請親友們同樂搶紅包，還可自由設定紅包數量與每人搶紅包次數，親友們想獲得紅包，不只拚手速、也拚運氣，不論是好用的Fa點或Let’s Café、Fami!ce霜淇淋等明星商品，通通都可包成紅包與親友分享。首推薦全家2024祥龍福袋2入組合（售價498元），即日起至14日於會員APP隨買跨店取熱烈販售，購買後同樣可轉換成紅包分享給親友搶好運，且只要在21日前於實體店舖完成福袋兌換，再贈送2支Fami!ce霜淇淋。

全家再加碼於會員APP推出「投注抽紅包」投注遊戲，適合新春開運試手氣，7日至14日每天10：00-20：00，會員可至APP參與投注，每注花費100點Fa點，即可參加當日抽百萬Fa點，投注機會越多，中獎機會越大，天天開獎。

7日至14日期間，全家APP隨買跨店取推出「春節雲端傳情」168、1,688、8,888多款優惠組合，最低享51折，更囊括Let's Café、私品茶及Fami!ce全家霜淇淋眾多明星商品，只要1688元，就能一次擁有大杯經典拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、Fami!ce全家霜淇淋15支。於此同時，全家實體店舖同享Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵買1送1、私品茶全品項任選第二杯5折，以及Fami!ce全家霜淇淋第二支5元超值優惠。

萊爾富20日前推好事成雙抽抽樂活動，於指定門市買2件七龍珠399元龍年限定福箱，有機會抽出最低第2件1元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

農曆新年少不了包紅包，今年萊爾富攜手創作插圖匯流平台Creatify合作於萊爾富主題館推出六款超商獨家龍年限定的「嗨寶賀新年」周邊商品，療癒又應景，包含推出兩款嗨寶紅包袋與嗨寶春節賀卡-龍年款式，以及一款嗨寶新年貼紙-龍年款與嗨寶春聯-龍年款(售價20元)，即日起至3／31前，消費者可先在Creatify粉絲互動客製化設計平台於萊爾富主題館【嗨寶賀新年】專區下單購買。

此外，20日前萊爾富也推與日本經典動漫《七龍珠》合作的龍年限定福箱「七龍珠超系列龍年限定福箱」（每箱售價399元）好事成雙抽抽樂活動，消費者只要於萊爾富指定門市買兩件七龍珠399龍年限定福箱，最低有機會抽出第2件1元優惠，換算下來，平均單箱只要200元。

OKmart店到店獨創三規格，靈活便利特色幫大眾省錢。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart則根據過往後台資料分析，每年1月至農曆春節前包裏寄取量相較平日成長2成以上。因此，年年優化寄取件的服務升級，包括物流、門市、客服，至今OKmart全台寄取服務涵蓋率提升至1200家，標榜涵蓋全台。同時與策略合作夥伴「蝦皮購物」在雙方長期優良合作基礎，推出獨家合作服務「店到店包裏寄取」，以獨創店到店包裹規格，將寄取重量超過同業一倍，解放消費者的購物上限，突破以往消費者網路購物僅能購買5公斤以內商品限制，如今消費者只要在蝦皮購物下單小家電、輕家具、厚棉被等商品，重量只要在10公斤以內的商品，都能在OK輕鬆寄取。

根據市場反饋，消費者的超商寄取5公斤以下包裹，皆為均一價，OK店到店幫你省錢，最新三種規格上線，依照需求調整收費，例如：50克不到的小零件、生活小物、文書資料寄件等，設立低於長＋寬＋高≦105cm，最長邊≦45cm並限重50克的「輕規格」費用只要28元，且靈活度高。另持續提供中規格寄取(單件60元)，限長＋寬＋高≦105cm， 最長邊≦45cm並限重5Kg的「中規格」，讓消費者們可以安心寄。最後，不少消費者常遇到的超重問題，明明只寄幾本書就被退回、或是不小心生活用品放超過5公斤就被退，OKmart獨家長＋寬＋高≦120cm最長邊≦50cm限重≦10公斤的「重規格」來服務消費者，無論是冬被、課本、漫畫、重物都可寄，費用75元。