有民眾在鼓山區過馬路時，發現行人號誌秒數突然縮短，讓行人有些措手不及，高雄市交通局表示，該處為穿越輕軌橫向道路，會受到輕軌優先影響減少秒數，研擬增設說明牌等改善方式避免造成民眾誤會。

有民眾在臉書社團「高雄大小事」中貼文指出，高雄鼓山區大順一路與龍勝路口，穿越輕軌行人號誌，倒數到一半，突然少數了3秒鐘，從31秒直接跳到剩27秒，且異常狀況已持續超過1個月仍未改善，引起留言質疑「號誌故障？」、「連秒數都會詐騙？」、「輕軌路過的地方，很多路口都這樣」。

高雄市交通局表示，輕軌在該處擁有優先時相，輕軌接近時，會讓橫向道路穿越輕軌方向行人時相，會因輕軌插入優先時相而減少秒數，不過仍能提供穿越之最短綠燈時間，以該處路口為例就會有25秒以上。

交通局表示，目前因技術限制會直接減少秒數，目前正研究包含增加特殊路口時相說明標誌牌面、

設置資訊版提醒用路人、換成沒有倒數秒數的行人燈等方案改善，目前會先設置提醒牌面，避免造成民眾誤會。