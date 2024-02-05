台糖安心豚梅花肉片遭台中市府驗出瘦肉精西布特羅0.002ppm，台中市政府表示，行政院食安辦4日晚間公布農業部抽驗結果，採集台糖同批次肉品共45件，皆未驗出瘦肉精。衛福部食藥署今天也公布3件產品檢驗結果，結果同樣是未檢出。

食藥署今公布3件台糖梅花豬肉片檢驗結果。食藥署副署長王德原說，3件檢體其中2件是農業部請台糖公司提供，另1件是食藥署南區管理中心與台南市政府衛生局4日至全聯台南北安分公司抽樣，製造日期皆為2023年12月11日，有效日期為2024年6月10日，和台中市驗的梅花肉片是同一批，也就是同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝。

食藥署說明，這3件台糖梅花豬肉片，以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」，進行西布特羅等21項乙型受體素（瘦肉精），結果均未檢出。

台糖公司董事長楊明州昨天在記者會上喊冤，強調「沒有做的事情就是沒有做」，並且已向台中市府提出複驗請求。但衛福部次長王必勝昨天表示，已發文台中市政府，請把原檢體交給食藥署幫忙檢驗。台中市政府今天說明，目前剩餘的檢體還可以分成兩份，其中一份今天就會親送衛福部，另一份則依台糖申請進行複驗。

王德原表示，目前還沒收到台中市府的公文或檢體，通常市面上檢驗約需1到2周，食藥署一旦收到，就會依程序請國家實驗室協助檢驗，將全力以赴。如果中央和地方檢驗結果不同，該如何判定？王德原表示，依據過往經驗，檢驗出來的報告會送原衛生局做最後判定，「如果他有困難不容易研判，我們很樂於協助。」