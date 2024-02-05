過年最期待的就是領紅包，一名女大生分享，今年寒假因打工沒有回老家，男友邀請她回家圍爐，還說只要跟阿祖下跪磕頭就可以領紅包，讓原PO傻眼吐槽「都什麼年代了！是不是有病？」對此男友解釋，阿祖近百歲，年紀很大，每年過年全家都會磕頭領紅包，引起網友討論。

一名女大生在「匿名公社」上分享，她目前就讀大三，和男友同居，今年寒假因為打工，沒有回老家過年，男友得知後，邀請她除夕一起回家圍爐，她想不僅有年夜飯可吃，還有紅包可拿就答應了，怎料男友卻說，他們家領紅包的條件是「要跟阿祖下跪磕頭！」讓她當場傻眼。

女大生表示，現在都什麼年代了，竟然要下跪磕頭才能領紅包，是古裝劇看太多跟風效仿，還是有什麼病？對此，男友解釋說，因為阿祖今年快要100歲了，年紀很大，所以過去幾年家裡的人領紅包，都會先向阿祖下跪磕頭，連男友爸媽都不例外。

貼文引起網友討論，「去別人家蹭飯還嫌」、「有骨氣就不要跪不要拿」、「你可以不要去呀！而且男友全家人都會跪，又不是只有你跪」、「去別人家裡就要尊重人家的習俗」、「人家邀請你去圍爐已經很不錯了，不要再去說人家的習俗傳統有問題」。也有網友替原PO緩頰說，感覺男友家的禮儀有點過時，但也要學會尊重，不能接受可以選擇不去，沒必要公審人家。

另有網友歪樓說，為了錢當然可以跪，「為了生活可以忍，紅包大包一點當然可以跪」、「紅包夠大包要我三拜九叩都可以」、「我可以幫忙跪，紅包我幫忙拿」。