台中市台74線快速道路東2.5k處5日中午12點多發生1起嚴重車禍，2台自小客車發生碰撞，造成3人受傷，其中1名女子疑因撞擊力道之大飛出車外倒地，皆送醫搶救中。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台74線重大車禍！台中市台74線快速道路北上2.5k處，5日中午12點多發生2白車碰撞事故，造成3人受傷，其中Toyota轎車內1男1女傷重送醫搶救，事故一度造成台74線壅塞；警方初步調查，疑似因Toyota轎車欲切換車道不慎撞上Nissan轎車，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

事故發生於5日中午12點多，白色Toyota轎車不慎與白色Nissan轎車發生碰撞，Toyota車內24歲王姓男子傷重，29歲蔡姓女子更疑似因撞擊力道過大飛出車外倒地不起。事故現場一片狼藉，雙方車頭損毀嚴重並占用2線道，一度造成台74線壅塞，而Nissan轎車駕駛、35歲林姓女子則是輕傷，後續自行就醫。

台中市警察局烏日分局與台中市消防隊5日中午12點42分獲報後立即趕往現場處理並協助排除事故。經初步調查，王男與蔡女共乘Toyota（駕駛身分待查）沿台74線往市區方向行駛，行經北上2.5公里處，疑似欲由中線車道切換至內側車道時，不慎碰撞左前方沿內線車道、由林女所駕駛的Nissan轎車，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

據了解，王男與蔡女雙雙送往烏日林新醫院搶救，王男到院後意識躁動、流鼻血，無明顯外傷；蔡女則意識不清、頭部重傷、骨盆骨折，兩人經電腦斷層掃描皆有腦出血情形，目前在加護病房插管治療。

警方於13時45分全線排除事故現場障礙，並待王男和蔡女清醒後進行筆錄。烏日警分局呼籲，駕駛人行車變換車道前，應適時提早顯示方向燈，並禮讓直行車先行及注意安全距離與間隔，以確保自身或其他用路人之行車安全。