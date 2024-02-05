足球巨星梅西（Lionel Messi）在香港萬眾期待的友誼賽，卻因為他沒有上場而在爭議聲中落幕，邁阿密國際總教練馬提諾（Tata Martino）賽後致歉，仍無法澆熄當日4萬觀眾的怒火。畢竟沒有梅西，誰肯花上千港元去看美國球隊的比賽？球迷在網路怒罵「根本是詐騙」。對比梅西去年6月在北京賽前傳言只踢半場45分鐘，最後踢滿全場的情況，香港球迷可能更嘔了。

梅西去年的北京友誼賽是跟著阿根廷國家隊一起來，總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）賽前拍胸脯說：「梅西原則上會踢滿全場，請大家不用擔心。」當時在工人體育場的68000張門票被秒殺，梅西踢滿比賽還有進球表現，讓球迷一飽眼福。雖然還有疑似直播變「錄播」、10秒「快閃」、粉絲見面會取消、票價太離譜等問題，但主辦單位確實有讓大陸觀眾看到梅西比賽。

香港立法會議員（體育、演藝、文化及出版界）霍啟剛聲明譴責主辦方Tatler以及邁阿密國際，認為他們兩方都有責任，前者以梅西做招牌吸引大量球迷，後者收了天價酬勞卻讓球迷敗興而歸，同樣欠香港市民一個道歉和交代。

總教練馬提諾早就知道梅西可能無法出場（大腿肌肉發炎），在比賽當日早上才決定讓他休兵（逐日觀察），主辦方也未提前了解情況，讓球迷有錯誤期待。

邁阿密國際的下一站是日本東京，日方主辦單位的門票價格比香港便宜很多，一方面是因為東京國立競技場可以容納6萬人，同時他們把球迷見面會的票價設得很貴，但是「保證讓球迷見到梅西本人」。