春節限定2千元刮刮樂「2,000萬超級紅包」首位2千萬頭獎得主誕生，彰化縣花壇鄉一名生肖屬龍的婦人幸運中獎，她第一次買2千元刮刮樂就幸運中大獎，目前頭獎剩下7個名額。

生肖屬龍的幸運婦人透露，今年看到「2,000萬超級紅包」的廣告覺得很吸引人，臨時起意決定順路前往位於彰員路的「鴻道公益彩券行」買，隨手挑了幾張刮刮樂帶回家刮，想不到第一次買面額兩千元的刮刮樂就幸運刮中頭獎2000萬元，中獎人領獎時表示應該是平常虔誠的拜佛所以觀音佛祖庇佑，領完獎打算去廟裡拜拜謝神，也打算把獎金拿來買房子。

「2,000萬超級紅包」刮刮樂售價2千元，頭獎8個2千萬元，二獎有10個「200萬元加BMW運動休旅車」獎項，三獎共有1千個100萬元，無論是百萬獎金、總獎項數量，還是總獎金金額，全都刷新歷史紀錄。

另外，台彩也公開2位刮中「2,000萬超級紅包」100萬獎項的得主，一位是年約60歲的彩券行常客，另一位則是家庭集資中獎，彩券行業者透露，他們一次買2本刮刮樂，最後是號碼最契合那本，刮出1萬及100萬，相當幸運。