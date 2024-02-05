第 66 屆葛萊美獎頒獎典禮於台灣時間5日中午於洛杉磯，歌手怪奇比莉也以為電影 《Barbie 芭比》打造的歌曲〈What Was I Made For？〉，打敗勁敵泰勒絲、麥莉，拿下「年度歌曲」和「最佳影視媒體作品歌曲」。有趣的是，怪奇比莉曾在專訪中透露「〈What Was I Made For？〉是我錄過最難唱的歌。」

怪奇比莉上台領「年度歌曲」時不斷發出驚呼，一臉不敢置信地說：「這太瘋狂了各位，哇！我剛剛看到每個人的臉出現在螢幕上，想說鐵定沒機會了，我只想說這個獎項的入圍名單超級瘋狂，都是超棒的藝人和作品，我現在真的嚇瘋了。謝謝我哥哥菲尼亞斯他同時也是我最好的朋友，謝謝葛莉塔潔薇做了一部年度最棒的電影！」

早先怪奇比莉與哥哥兼製作人菲尼亞斯在剖析製作〈What Was I Made For？〉的過程中曾透露：「我錄到快要發瘋！」、「當我知道不用再錄的時候，我真的很開心不用再唱這首歌。」因為在錄音室的表現實在要講求完美，導致怪奇比莉數度覺得自己遇到生涯瓶頸。怪奇比莉更直言：「大家不知道我花了多長的時間想要把這首歌唱好，有太多選擇，但最終我們總算拿出最好的成果。」〈What Was I Made For？〉最終也為她擒下不少大獎。