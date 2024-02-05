賈伯斯的活力，讓他在外的11年之間打造了NeXT和皮克斯(Pixar)兩間公司，都被認為是他的傑出作品。

董事會在1996年做出決定，交易最終在1997年2月敲定，賈伯斯也重回蘋果，但他沒有立即擔任執行長，而是先以顧問的身份重返公司，他建議董事會任命Gil Amelio擔任臨時執行長，幾個月後才接任執行長。

在接掌執行長之後，他馬上監督公司急需的產品精簡工作，並與競爭對手微軟公司建立挽救蘋果生命的合作關係。

現在讓我們看看，從1997年2月賈伯斯回歸以來，蘋果股價表現如何。經過股票分割和其他公司行動調整後，蘋果股價在1997年2月4日為0.137277美元，而蘋果在今年2月4日的股價未收盤前約184.4美元，在這期間上漲了134227%，也就是上漲1342倍。

如果你在賈伯斯重返蘋果時，買了1000美元的蘋果股票，今天你將擁有驚人的134萬3269美元。

同樣的，你如果當時投資1000美元於那斯達500指數基金，你會獲得1萬1038美元。如果你投資於標普500指數基金，今天你會獲得6140美元。

在賈伯斯領導下，蘋果推出了多個指標性產品，包括Apple I、Apple II、麥金塔(Macintosh)、iPod 和iTunes、MacBook，和iPad，以及皇冠上的明珠iPhone，這也是賈伯斯願景式的產品，特別是當時為智慧型手機仍笨重的時代。

讓賈伯斯成為傳奇的不僅是執行力，而是他眾所皆知的遠見，並且在他去世十多年來一直為人們帶來靈感。他曾說過：「你無法將未來的點串聯起來；你只能以回顧過去的方式把過去的點串聯起來。所以你必須相信，這些點會在未來以某種方式串聯起來」。