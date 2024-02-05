群電表示，NB市場庫存已經去化差不多，且新冠疫情期間第一波大量購買的NB，也到了換機時刻，加上AI NB興起望扮演催化劑的角色，可望驅動商用筆電換機潮，對整體產業維持正向看法。

就AI NB來看，群電表示，AI NB發展會是一個逐步演進的過程，在這個發展過程中，關鍵零組件也必須跟隨著處理器一起升級。而未來AI NB的邊緣運算能力必須加強以減少對雲端的依賴，趨勢將有利於整體NB電源功率需求及ASP的提升，配合新處理器及新的作業系統推出時程，今年的AI NB筆電電源及伺服器電源新產品大部分集中在下半年量產，預估公司上下半年營收比率約為45:55。

展望今年，群電表示，除NB應用將扮演今年成長的基石，公司也持續擴大高值化產品布局，預期今年大瓦特數筆電電源、通訊電源、伺服器電源與智慧建築/智慧工廠解決方案將持續扮演公司成長的四大主力，目標四大業務在今年都能做到雙位數年成長。

群電預估，公司營運將在第1季落底，之後營收可望逐季成長，群電強調，金龍年上半年就像是潛龍階段，公司將養精蓄銳，為下半年的衝刺積極做準備，公司將力拚2024營收重返400億元之上，全年營收及獲利再創高峰。