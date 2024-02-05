立法院正副院長選舉落幕，傳出民眾黨主席柯文哲與綠營在投票前暗喬「珊昌配」，輿論譁然，並引發綠白間各說各話的「電話門」事件，民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立在律師陪同下，前往地院對民進黨、民進黨發言人吳崢提告求償100萬元，並要求刪除臉書文章。除了民進黨與吳崢外，民眾黨也提告兩位媒體記者急發言人各100萬元。

據指出，柯文哲不滿吳子嘉在總統及立委選舉前，一再於美麗島電子報的網路談話性節目「董事長開講」中，針對柯參選總統一事，多次辱罵「最大爛貨」、「小丑」，「你X的放狗咬我」、「你落選就是個王八蛋」。

立法院本月1日進行正副院長選舉投票，民眾黨聲稱有綠營人士暗自接觸想支持民眾黨推派的立法院長候選人黃珊珊，以換取民眾黨表態支持民進黨副院長候選人蔡其昌，引發民進黨不 滿，民進黨發言人吳崢反擊強調，是柯文哲先主動打電話給綠營醫界大老喬事。

柯文哲2日批評民進黨及吳崢，強調「這種滿嘴謊言的政黨，那我真的受不了，下午就去告他們」。不過，因醫界大老陳永興等人出面說明後，民眾黨在今天下午提告民事。