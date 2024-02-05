S2O國際潑水音樂節2024年首度開站越南。（衛山集團提供）

「派對神曲製造機」R3hab曾與蔡依林合作推出神曲〈Stars Align〉，去年更首度來台參與S2O Taiwan。（衛山集團提供）

全球大型戶外潑水音樂派對「潑水音樂節」今年首度開站越南，5月11日、12日將於胡志明市登場；第一波卡司公布為蔡依林指定合作「派對神曲製造機」R3hab，以及2023年DJ Mag世界百大DJ排行榜第七名的「電音巨人」Afrojack，主辦單位衛山集團亦推出包機專案限量開賣，為台灣粉絲提供前進越南最濕電音派對的朝聖體驗。

荷蘭籍「電音界金曲潮流巨人」DJ Afrojack在2011年便以製作碧昂絲(Beyonce)冠軍單曲”Run the World(Girls)”打響名聲，作為電音金曲榜常勝軍，Ultra Music Festival、Tomorrowland、Coachella等國際級大型派對粉絲都有他的身影。2015年更與去年世界百大DJ榜首David Guetta、饒舌女王Nicki Minaj攜手合作推出單曲〈Hey Mama〉，坐穩流行音樂榜寵兒地位。「派對神曲製造機」R3hab曾與蔡依林合作推出神曲〈Stars Align〉，擅長以強烈低音貝斯與小調音階搭配，賦予歌曲暗黑風格，去年更首度來台參與S2O Taiwan。此次「潑水音樂節(S2O Songkran Music Festival)」越南站，兩位世界百大DJ都將在搭配360度水舞系統的頂尖規格舞台上濕身演出，結合「潑水節」與「電音派對」元素，勢必一秒炒熱氣氛，帶領全球電音粉絲嗨翻不斷電。

「S2O潑水音樂節(S2O Songkran Music Festival)」於去年全球疫情解封後回歸，今年台灣電音粉絲可搶先於五月前往越南體驗。「星宇航空聯名S2O音樂節包機專案」亦與品冠旅行社獨家合作，限量開賣50組，不僅可擁有S2O主辨單位衛山集團保留的越南站VVIP門票，享受快速通關、專屬搖滾沙發休息區，同時還有本次方案特別安排的隨團領隊與當地導遊駐點服務，越南簽證和越南當地機場接送，入住星級酒店，走路直接前往音樂節會場，只要加入包機專案，通通一次搞定。【2024 S2O VIETNAM】將於5 月 11 日（六）、5 月 12 日（日）舉辦。