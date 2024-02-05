眾所矚目，睽違7年的醫院評鑑結果明天上午將揭曉，明天早上將由衛福部部長薛瑞元公佈本屆醫院評鑑結果。據悉拖了2個月才要公佈的主因，就是因為結果「大家不能接受」，北區醫學中心將多2家醫院，分別為慈濟和雙和醫院，加上原本的萬芳醫院，形成「8＋2」，北區的醫學中心從現行8家，增加至共10家。

全台現有19家醫學中心，8家位於台北區，包括台大、北榮、三總、馬偕（台北及淡水院區）、亞東、新光、萬芳、國泰；北區現有1家長庚醫院（林口及台北院區）。

以桃竹苗為主的北區，因人口增加200萬，依規定，北區可增設1個醫學中心，台北區加北區今年可有10個醫學中心，今年競爭白熱化，除現有9個醫學中心想繼續保持，再加上虎視眈眈的雙和、北醫附設醫院、部桃、新竹台大分院、台北慈濟等，共有14家醫院爭取10家名額。

台北區為全台競爭最激烈區域；由於傳出今年首度出現有醫學中心中箭落馬，由台北慈濟醫院擠下萬芳醫院，成為「第8名」。

但是據了解，這樣的結果，因為北醫體系包括北醫附醫、萬芳、雙和，等於一家都沒有擠入醫學中心，衛福部為此才遲遲不公佈，因此最後以增額方式，讓萬芳「不會被退出」外，同時新增慈濟和雙和兩家分數都有達到醫學中心合格分數的醫院，才會因此「增額」。變成「8＋2」，共10家。

因為疫情延宕，睽違7年的醫院評鑑去年重啟，台北區、北區評鑑已經完成，拖了近兩個月卻遲未公布。

台北醫學中心一名高層表示，會拖到現在看來就是為了不給醫界討論的空間，就看明天衛福部要怎麼「編故事」來平息眾怒。