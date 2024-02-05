cama café開工日推買咖啡送白蘭氏雞精活動。（cama café提供／朱世凱台北傳真）

迎接7天春節連假，不少人都期待與親友相聚或是宅家追劇，咖啡品牌趁勢推最後衝刺優惠，讓民眾連假前有精神撐過上班日；另多數人年後都有連假症候群，早起上班渾身倦怠，亦有業者率先推多樣開工優惠預備，讓民眾能夠搶先物色。

迎來年前上班周，星巴克幫助上班族年前衝刺，5、6日兩天上午11點至20點購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

cama café與白蘭氏首度攜手，將於15日起至3月16日止，於全台cama café門市購買「cama經典美式」一杯即免費贈送白蘭氏雙認證鷄精（41 ml）一瓶，還可再抽白蘭氏鷄精12入禮盒，數量有限贈完為止。

全台85℃也於15日推開工日小確幸，大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶買2送1，相當於66折優惠。浪漫西洋情人節，85℃再推幸福久久套餐，指定59至62元切片蛋糕一片，搭配50元指定飲品，優惠只要99元。只要85cafeAPP會員購買情人節套餐，即可自動抽飯店雙人住宿券。