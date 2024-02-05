尾牙旺季查酒駕，桃警1晚逮3人，其中有2人是移工。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

尾牙旺季，桃園警分局為杜絕酒駕，4日晚間在違規熱點路檢，查獲3件酒駕，其中2人都是越南籍移工酒後騎機車，酒測值都破0.4MG／L，當場扣車扣牌，訊後都依公共危險罪嫌送辦。

尾牙旺季桃園查酒駕 1晚逮3人有2人是移工

桃園分局昨晚規畫封鎖式路檢勤務，於容易發生酒駕違規熱點攔查車輛，埔子所於大興西路執行取締酒駕勤務時，發現30歲越南籍江姓騎士遇到攔檢站躊躇不前，經員警上前盤查，江男表示沒有飲酒，然實施酒測為0.45MG／L，他辯稱是昨天喝的，全案依法移請偵辦。

龍安派出所所長黃龍泰取締酒駕發現一部電動自行車搖晃且形跡可疑，立即偕同員警趨前攔查，29歲越南籍阮姓騎士見警心虛，一度將電動自行車騎上人行道想規避警方攔檢，經攔停阮男後，員警聞到他身上散發酒味，立即詢問阮男是否酒駕，他假裝聽不懂中文不願配合，現場員警立馬使用手機翻譯軟體與阮男耐心溝通及告知酒測標準程序後，請阮男依員警當場演練酒測呼氣方式實行吹氣，經實施檢測酒測值0.42MG／L，全案依法移請偵辦。

桃園警方特別提醒，酒駕相關罰則加重，去年6月30日起，查獲酒駕酒精濃度達0.15MG／L違規標準以上，必須當場拆卸汽機車牌照，移置保管2年。此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25MG／L以上，警方會將車輛當場拆卸車牌進行扣牌，車輛移置保管後免付繳納罰款收據領回，惟需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。

警方提醒，遵守交通安全規則是提升用路人安全的關鍵，桃警將於轄區內擇定高發事故路口實施封鎖式路攔檢勤務，希望藉由嚴正執法作為，提升防制交通事故成效。呼籲大家養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，桃警將貫徹「酒駕零容忍」執法決心，民眾不應心存僥倖，共同營造良好交通環境。

桃警提醒，今年加強重要節日安全維護工作，自2月1日22時起至2月15日24時止，期程共計15天，三大工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，警方藉由加強各項勤務作為，包含在治安面加強金融機構、超商、加油站、彩券行等安全維護、交通面則是針對各風景區、傳統市場、百貨、大賣場、交流道、火車站、宮廟等易湧現人車潮地點實施交通管制疏導，另外也針對「酒後駕車、闖紅燈(不含紅燈右轉)、嚴重超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉、路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、道路障礙」等重點違規項目來加強取締告發，目的即是要讓民眾安心及快快樂樂過個農曆新年。

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