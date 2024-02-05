鐵路警察局台北分局新竹分駐所因應農曆年節返鄉潮即將到來，舉辦「防搶演練」及治安工作協調會議，防止各類重大刑案、重大交通事故的發生。（鐵路警察局提供／陳育賢新竹傳真）

農曆年節返鄉潮即將到來，台鐵各車站人流將大幅增加，為了提高站務人員防搶應變，並強化員警的偵防犯罪能力，鐵路警察局台北分局新竹分駐所近日結合台鐵新竹車站、轄內各平交道保全舉辦「防搶演練」及治安工作協調會議，防止各類重大刑案、重大交通事故的發生。

此次防搶演練中，警方模擬歹徒尾隨跟蹤站務助理並趁其在車站大廳使用ATM提領現金後，趁其不備搶奪現金。警方接獲台鐵票房報警系統後立即派遣警力，迅速抵達現場，並將歹徒壓制逮捕，過程中使用警械戒護，並以辣椒水及警棍成功制伏歹徒，展現警方打擊犯罪的能力及效率，參演人員各個演技逼真，吸引不少路過民眾圍觀。

期間警方與站方共同針對新竹縣市轄內20個平交道安全維護的值勤保全員宣導，教導正確交通指引、緊急狀況處置、平交道淨空原則及自身安全，以達降低交通事故發生率。

台北分局長陳建豪表示，分局平時即與台鐵站務員宣導防搶應變觀念，春節前夕特別加強演練，藉此提升台鐵站務員保衛能力，也呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時，隨身攜帶的重要物品應妥善保管，避免宵小趁機跟蹤尾隨扒竊，多一分注意多一分保障，讓不法之徒無機可趁。

台北分局新竹分駐所表示，春節期間以治安平穩、交通順暢及為民服務為3大工作重點，將安排重點勤務及優勢警力，加強站區防搶、防竊及護車安全，讓民眾能安心回家度過春節假期。

此外，新竹所於春節期間更加強交通宣導，尤其關於鐵路平交道安全部分，提醒民眾行經各平交道應減速慢行並注意平交道號誌情況，遵守「停」、「看」、「聽」原則，對於惡意違規的車輛將製單舉發，依道路交通管理處罰條例54條規定最高可處9萬元罰鍰及吊扣駕照處分，提醒民眾切勿存僥倖心態。