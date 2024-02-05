台南一名80歲廖姓老翁最近三天兩頭嘔吐、腹痛，一開始以為只是腸胃炎，但因情況久未改善，前往新營醫院求診，殊不知竟是得到嚴重的「腸阻塞」，緊急開刀治療才逐漸好轉。

新營醫院急診科主任曾暐昕說，急性腸胃炎是急、門診常見的健康問題，常會用嘔吐、腹瀉、腹痛以及發燒來表現，主因大多是病毒的感染造成，雖然不是致命疾病，但症狀也能讓患者不舒服好幾日，甚至需要點滴針劑治療。

他說，不過，近日有一位80歲的患者來急診求診，因為嘔吐、腹痛，初期以為是被親人傳染腸胃炎，直到第三天無法進食且持續嘔吐才來醫院，經檢查後，發現其腹部脹痛且右下腹及陰囊有異常腫塊。

此外，透過超音波檢查，該患者的小腸已腫脹如氣球，內部充滿食物跟腸液，且小腸從右下腹脫疝至右側陰囊內無法復位，在電腦斷層下甚至出現腸阻塞的跡象，後來立刻聯絡新營醫院外科主任陳秉澤協助安排手術，術後目前恢復良好。

曾暐昕提醒，若腹部有手術病史且長期間無法排氣的人，小心可能是腸阻塞作祟，如果是腹部常劇烈疼痛，則有可能是腹膜發炎，都要特別留意。