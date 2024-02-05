近來LINE瘋傳一段4分42秒影片，只見多輛汽車依序開過高雄武營路右轉三多路，拍攝者邊拍邊說，這裡有科技執法，駕駛只要轉彎時未停車再開或未打方向燈，分別被會罰1800及1200元，「直呼這支（測速照相器）1個月幾千萬，真的是很好賺」，不過，警方表示，該處自2月1日正式執法後，秉持「強化審核機制」原則，尚未開出罰單。

這支影片近來在LINE群組瘋狂轉傳，拍攝者說，「這裡是（高雄）三多路、武營路的高速公路旁邊」，「這裡沒有停（罰）1800，1200（方向燈）沒打，就飛了」，影片中多輛汽車行經此路口都沒有停車再開，也沒有打方向燈，拍攝者說，「每台車都麻麻麻（台語．密集），都跑不掉（被罰）。」

「這個我看一天要照幾千輛，這支（照相機）1個月要賺多了喔，幾千萬跑不掉喔，1個月幾千萬，真的是很好賺」，拍攝者邊拍還邊說，他被嚇到不敢開車，改搭計程車；這段影片透過LINE群組瘋傳，大家都以為影片中的汽車駕駛都被罰3000元。」

對此，高雄市警局交通大隊表示，網傳「三多/武營路口科技執法設備」1個月涼涼賺幾千萬元，根本子虛烏有，目前該處自2月1日正式執法後，秉持「強化審核機制」原則，截至目前為止尚未有執法件數；此外，「右轉未依規定打方向燈」並非科技執法取締範圍，影片中所述訊息與事實不符。

依據《道路交通管理處罰條例》第45條，汽車駕駛人，行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓，處600元以上1800元以下罰款。