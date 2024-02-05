台北市衛生局今表示，台北市在春節時間，仍有22家醫院開設24小時門診，另有40家醫院及79家診所從小年夜到初五開設防疫門診，都有提供公費流感及新冠肺炎抗病毒藥劑服務，以及88家合約院所提供新冠XBB疫苗接種服務。（衛生局提供／蔡佩珈台北傳真）

農曆春節即將到來，台北市衛生局今表示，台北市在春節時間，仍有22家醫院開設24小時門診，另有40家醫院及79家診所從小年夜到初五開設防疫門診，都有提供公費流感及新冠肺炎抗病毒藥劑服務，以及88家合約院所提供新冠XBB疫苗接種服務。

台北市衛生局表示，2月8日至14日共計7天的春節假期，包含台北市立聯合醫院7院區在內，將有22醫院24小時開設急診，另外有2家地區醫院提供部分時段服務。

北市衛生局表示，多數醫院於2月9日至13日停止一般門診服務或僅提供部分門診，14日後逐步正常開診。

衛生局表示，緊急及災難應變指揮中心（EMOC）則24小時提供轉診資訊及災情監控，並監督市內急救責任醫院確實掌握空床數，以利春節期間北市各急救責任醫院查詢及外縣市相互支援調度。

此外，衛生局表示，因春節仍是流感及新冠肺炎等呼吸道傳染病流行期，並避免呼吸道疾病就醫造成急診壅塞，台北市40家醫院及79家診所自小年夜至大年初五期間，分時段開設755診次防疫門診，且均有提供公費流感及新冠肺炎抗病毒藥劑服務，另外有38間社區藥局提供新冠肺炎口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務。

衛生局表示，台北市在春節期間，仍有88家合約院所提供新冠XBB疫苗接種服務，6個月以上至11歲兒童，可接種莫德納XBB疫苗；12歲以上民眾可選擇莫德納和Novavax任一種廠牌接種，請符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。

衛生局呼籲，農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節等個人防護措施，提醒高風險族群於人潮較密集區仍建議佩戴口罩，春節期間北市防疫門診及社區藥局服務資訊，可至台北市春節醫療專區（https://reurl.cc/G4njZd）；亦可撥打1999或1922詢問。