2025亞洲盃資格賽中華男籃即將在22日主場迎戰紐西蘭揭開序幕，中華隊24人大名單由不同層級的聯賽好手共同組成，其中包括CBA劉錚、T1阿巴西、PLG林俊吉、SBL張家禾及UBA游艾喆等球星所組成，中華隊教練團的部份，籃協也特別感謝體育署核定義大利籍外教圖奇(Gianluca Tucci)在本階段協助中華男籃擔任技術顧問，總教練則由杭州亞運桑茂森總教練再次領軍。

本次24人大名單由教練團多次會議討論後決定，並經過中華男籃選訓小組審查後一致通過。賈凡副秘書長表示本次賽期較長，除了選入各層級聯賽和旅外球員外，亦補強4名UBA的年輕好手作為長期培訓之用，最終所選出的24人名單皆是具有強烈意願想代表台灣爭取國家榮譽並能夠全力配合訓練和團隊作戰的優秀球員。

本屆亞洲盃資格賽共24隊分成6組，中華隊分到B組，隊伍分別有 : 中華台北、香港、菲律賓、紐西蘭。分組前二名直接晉級亞洲盃會內賽，分組第三名參加外卡賽(共六隊爭取前四名進入會內賽)。

2025年亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事

主場賽事: 113年2月22日、地點:臺北和平籃球館、對戰組合:中華台北VS紐西蘭、客場賽事: 113年2月25日、地點:菲律賓馬尼拉、對戰組合:菲律賓VS中華台北

總教練：桑茂森；24人名單：陳盈駿、游艾喆、林俊吉、高錦瑋、谷毛唯嘉、林秉聖、林庭謙、阿巴西、謝亞軒、張家禾、宋昕澔、劉錚、林信寬、邱子軒、江均、王皓吉、陳侑昫、胡瓏貿、吳志鍇、譚傑龍、曾祥鈞、林正、謝宗融、阿提諾(William Artino)。

另本階段15人集訓名單為游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、阿巴西、謝亞軒、張家禾、劉錚、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正、謝宗融、阿提諾(William Artino)。