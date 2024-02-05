台灣房價居高不下，許多人買不起新成屋改買老屋，有網友近日發現，台北市某間40年的老屋開價6千萬元，現場竟有快20位房仲帶看，他直呼「好地點好地方就是不一樣」。

原PO在「買房知識家 A你的Q」PO出一張照片，驚呼40年的老房子開價6千萬元，「一眼望去快20位服務人員帶看，還以為要拍電影」。他並在底下留言補充「排隊輪流帶看，陣仗真的很大」。

有網友表示，「這間電梯頂樓加蓋，國泰蓋的，還有坡道平面車位，格局方正，三面採光，廁所都有開窗，頂樓還能看到101，對於真的有能力買到5、6000萬的客戶，有時候真的不是價格，是能不能買到喜歡適合的房子，以上幾個條件要同時符合的物件，坦白說可遇不可求」。

其他網友則說，「該建案位在仁愛路四段」、「國泰醫院對面阿，那邊位置很好沒辦法」、「好地點的40年老房也是美的跟18歲一樣，這個地點的年輕房應該是破億」。

也有網友提醒，「集中帶看，房仲慣用手法，製造房市很熱的情況給買方看」、「小心陷阱！某家房仲很愛搞這種集體看屋，營造搶手假象，其實一週只看這一趟，全部集中這個時段」。